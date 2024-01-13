عزة مصطفى: تاريخ إسرائيل في الكذب معروف لدى الجميع

ردت الإعلامية عزة مصطفى، على مزاعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلة: من يقول ذلك هو في مربع العدو الصهيوني.

مصر قدمت الكثير من المساعدات إلى أهالي غزة

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تاريخ إسرائيل في الكذب معروف لدى الجميع، وأن مصر قدمت الكثير من المساعدات إلى أهالي غزة، حيث استطاعت أن تدخل ما يقرب من 80% من المساعدات الغذائية والصحية والطبية لأهالينا في غزة.

معبر رفح مفتوح بشكل دائم

وأضافت أن معبر رفح مفتوح بشكل دائم، ولكن إسرائيل تحاصر غزة، وتمنع دخول المساعدات وعبور أي شاحنات من الجانب المصري لأهالي فلسطين بالكامل.