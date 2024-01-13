«هي تستطيع» عن ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: محاولة للهروب من جرائمها

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، محاولة للهروب من إدانتها من تهمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها يوميًا بمختلف الأشكال في حق الشعب الفلسطيني.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضحت خلال تصريحات صحفية أن الأشادة الكبيرة التي حظت بها مصر من جميع المؤسسات الدولية بشأن دور مصر الكبير فى دول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة منذ بادية الأحداث هي أبلغ رد على هذه المزاعم الكاذبة.

وأشارت إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح منذ اليوم الأول وكانت حريصة كل الحرص على دخول كل المساعدات رغم التعنت الاسرائيلي، وأن الدور المصري هو الأقوى، إذ عملت مصر على فضح الجراءم الإسرائيلية أمام العالم.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الادعاء به هي أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم حرب وإبادة لأهالي قطاع غزة.