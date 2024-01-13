«العربية لحقوق الإنسان» تنتقد ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: أكاذيب ضعيفة

قال ضياء الدين شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لوسط أوروبا، إن ما قيل من قبل الجانب الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في جلسة أمس، لا صحة له وما هي إلا أكاذيب ضعيفة غير قابلة للتصديق، لأن العالم كله يعلم جيدا أن معبر رفح البري من الجانب الاسرائيلي خاضع لسيطرة إسرائيل.

اسرائيل تمنع دخول الأمين العام للأمم المتحدة وتعرقل المساعدات

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى قطاع غزة، نظرا لكونها المسيطرة على الجانب الفلسطيني للمعبر، وتمنع دخول أي زيارات إلى القطاع، ومنعت إسرائيل دخول الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من موظيفيها، فضلا عن الهيئات الإغاثية والأممية، كلهم وصلوا إلى معبر رفح من الجانب المصري ولم يتمكنوا من الدخول إلى غزة بسبب اسرائيل، فضلا عن أنهم أصبحوا الآن شهود عيان على أن المعبر مفتوح على مصرعيه من الجانب المصري.

وأضاف أن ما قيل خلال جلسة أمس هو ادعاء باطل يهدف إلى التضليل، لا سيما أن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد عدم صحتها، وأن الجانب الاسرائيلي يلقي اللوم على الدولة المصرية بهدف الإطاحة بها، موضحا: «إسرائيل تحاول الإطاحة بمصر لأن وقوع مصر يعني وقع الوطن العربي بالأكمل، فمصر هي خط الدفاع الوحيد والأقوى عن العروبة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، بالتالي الإطاحة بها سوف تساهم في تحقيق ماسعي الاحتلال»، وأكمل: «مصر دولة كبيرة تتمتع بثقافة عالية وتاريخ قوي وثري فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، وبالتالي هي مطمع للكثيرين».

مصر العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية

وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين أوضاعها الداخلية وحل الأزمات التي تواجهها، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وفي نفس الوقت تعمل على انفاذ الشعوب العربية المحيطة من أزماتهم، سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو الصعيد الإنساني، وقال: «الدول المتربصة لمصر كانت تطمح ألا تمر العملية الانتخابية بسلام وأن تكون سبب في حدوث خلخلة داخلية بالبلاد، لكنها مرت بنجاح وقد شاركت في المتابعة الميدانية ورأيت بعيني أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمت بشكل أجهض طموحات أعدائها».

وأشار إلى أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول، ولن تجرى الإطاحة بمصر نتيجة هذا الوعي الكبير الذي يتمتع به المصريون، وكان المشهد الانتخابي المصري أكبر دليل على أن هذا الشعب لا يمكن خداعه بالأكاذيب الإسرائيلية الهشة، وتابع: «مصر هي العمود الفقري لإنقاذ الأمة العربية من الوقوع، وإذا سقطت مصر، ذلك يعني سقوط وانتهاء الوطن العربي والإسلامي بالكامل، لذلك هي هدف للأعداء، فإسرائيل تعمل على خداع الشعب المصري والعربي بأكذوبة، لكن الدولة المصرية تعمل في صمت، وقد أوصلت المياه والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة».