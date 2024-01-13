لمشاهدة لقاء مصر وموزمبيق.. خطوات تشغيل قناة الجزائرية الأرضية.. عاجل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تبدأ اليوم بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل، كما بدأ مشجعو المنتخب المصري في البحث عن طريقة تشغيل قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق، بعد أن أعلن التليفزيون الجزائري حصوله على بث عدد من مباريات البطولة.

طريقة تشغيل قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبي

ويمكن تشغيل قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق المقرر لها يوم الأحد، خاصة وأنها تأتي ضمن بعض القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات البطولة مجانًا، بخلاف شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتوجد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، إلا أنها قناة مشفرة ويتطلب مشاهدتها إدخال شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

ويمكن لمتابعي البطولة الأفريقية، ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- ومن القائمة اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- أدخل التردد 11680 كتابةً.

- اختر التردد الأفقي H.

- وفي الخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد إدخال التردد تلاحظ أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 أمام نظيره موزمبيق في تمام السابعة مساءً الغد بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار، إذ يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، وبعد لقائه أمام موزمبيق، من المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام غانا يوم 18 يناير ثم يختتم لقاءاته بدور المجموعات أمام الرأس الأخضر «كاب فيردي» 22 من الشهر ذاته.