إمام مسجد الحسين: رجب هو شهر الخير والرزق.. والنبي أوصى بهذا الدعاء

كشف الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، عن أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وبدأ العد التنازلي بالفعل لشهر رمضان، ومن يرغب في الاستعداد لشهر رمضان الكريم، عليه البدء من الآن لضمان أن يكون جاهزا مع دخول الشهر الكريم.

شهر رجب من الجاهلية

وأضاف «عبدالسلام»، خلال تصريحات تليفزيونية عبر «زوم» مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «cbc»، أن شهر رجب من الجاهلية وكانوا يهتمون بشكل كبير بهذا الشهر، وجاء شهر رجب من الترجيب، وكانوا يسمونه في الجاهلية الشهر الأصم، إذ أن هذا الشهر هو أحد الأشهر الحرم، «كان شهر محدش يسمع فيه حد بيتخانق أو مشاكل أو قتال».

الصحابة كان يسمون شهر رجب

وتابع إمام مسجد الحسين، أن الصحابة كان يسمون شهر رجب «الأصب» لأن الله سبحانه وتعالى كان يصب الخير على عباده صبا، «مبروك علينا شهر رجب لأن الله يصب فيه الخير والرزق، لأنه شهر البركة والاستقرار والهدوء والمصالحة ، أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- علم المسلمين دعوة هامة تخرج في الأول من شهر رجب وهي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان»، مشيرًا إلى أن النبي أوصى بهذا الدعاء في شهر رجب باعتباره شهر الرزق والكرم.