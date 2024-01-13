أسعار عمرة شهر رجب 2024.. 5% تخفيضات والحد الأدنى 28 ألف جنيه

شهدت الساعات الأخيرة، تكثيف شركات السياحة، الكبرى والصغرى، بث حملات إعلانية ودعائية كبيرة، معلنة عن أسعار عمرة شهر رجب 2024، في ظل الإقبال الكبيرة من المصريين على حجز رحلات العمرة، ورغباتهم الشديدة في السفر إلى الأراضي الحجازية، لأداء المناسك.

تخفيضات تصل إلى في أسعار عمرة شهر رجب 2024

كشفت شركات السياحة، في بيانات صحفية، أسعار عمرة شهر رجب 2024، مؤكدة أنها تلقت مناشدات وتوجيهات بضرورة تخفيض الأسعار، خلال الأشهر الثلاثة بداية من شهر رجب إلى رمضان.

استطلعت «الوطن» رأي الخبير السياحي علاء الغمري، أحد الناشطين في قطاع العمرة، وعضو الجمعية العمومية، لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الذي أكد أن توجهات شركات السياحة، لأسعار عمرة رجب وشعبان ورمضان، تتجه نحو تخفيض الأسعار، بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% عن أسعار العام الماضي.

60 ألف جنيه عمرة شهر رجب 2024 فئة 5 نجوم

أضاف «الغمري» أن الاتحاد المصري لغرف شركات السياحة، عممّ منشورًا تضمن جدولًا بأسعار العمرة خلال شهر رجب 2024، منوهًا إلى أن الاتحاد سيحدد لاحقًا أسعار عمرة شعبان ورمضان، وفقًا للأسعار التي سيتراءى للاتحاد أنها تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تأثر بها المصريون بشكل تلقائي.

ولفت «الغمري»، إلى أنه بعد التخفيض والتزام الشركات السياحية به، سوف تكون أسعار عمرة شهر رجب 2024، بحد أدنى 28 ألف جنيه، وبحد أقصى 60 ألف جنيه.

وكشف الخبير السياحي، عضو الجمعية العمومية، للاتحاد المصري لغرف الشركات السياحية، عن تفاصيل أسعار عمرة شهر رجب 2024، موضحًا أن برامج العمرة الاقتصادية، التي تشتمل على 13 يوما، والتسكين في غرة رباعية، تصل إلى 28 ألف جنيه.

تابع: «أما برامج أسعار العمرة من الفئة ذات الخمس نجوم، فتصل أسعارها إلى 60 ألف جنيه، ومدة البرامج 10 أيام، والتسكين لمعتمري هذه البرامج في غرفة ثنائي».