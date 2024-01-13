«أزهري»: رجب هو شهر الاستعداد لاستقبال رمضان (فيديو)

أكد الشيخ مصطفى عزت، أحد علماء الأزهر الشريف أن شهر رجب من الأشهر المباركة التي لها مكانة خاصة عند المسلمين، لما له من فضائل عديدة، وهو أول الأشهر الحرم الأربعة.

شهر رجب هو شهر العبادة والطاعة

وقال عزت أحد علماء الأزهر الشريف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» إن شهر رجب هو شهر العبادة والطاعة، حيث يحرص الكثير من مسلمي العالم على صيامه، كما أنه شهر التوبة والغفران، مشيرا إلى أن شهر رجب هو شهر الاستعداد لشهر رمضان، حيث يستعد المسلمون فيه بالطاعات والعبادات لاستقبال شهر الصيام والقيام.

فضائل شهر رجب

ولفت العالم الأزهري إلى أن من فضائل شهر رجب أيضاً أنه شهر فيه الكثير من الأعمال الصالحة، مثل الصدقة والدعاء والاستغفار، وكثرة ذكر الله تعالى، داعيا إلى اغتنام شهر رجب بالطاعات والعبادات، والابتعاد عن المعاصي والذنوب، لنيل الأجر والثواب من الله تعالى.