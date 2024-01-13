السفير الإسرائيلي بأمريكا في موقف «محرج» بسبب بن غفير وسموتريش .. ماذا حدث؟

كشف الموقع الأمريكي «أكسيوس»، اليوم السبت، أن مجموعة من النواب الديمقراطيين اليهود في الكونجروس استجوبوا السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة، بسبب التصريحات الاستفزازية التي أدلي بها الوزيران الإسرائيليان القوميان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش في اجتماع يوم الخميس.

تصريحات وزراء الاحتلال تسبب توترا مع حلفاء الولايات المتحدة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن التصريحات التي يدلي بها وزراء حكومة الاحتلال تسبب توترات مزايدة بين إسرائيل وحلفائها، وبالأخص إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين في الكونجرس.

وكان بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وكلاهما ينتميان إلى اليمين المتطرف، صرحا بشكل واضح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وصرح وزير مالية الاحتلال، بأن على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات جادة لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن كلا الوزيرين يضغطان على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لرفض طلبات إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية.

وقال النائب جريج لاندسمان عن الحزب الديمقراطي في ولاية أوهايو، إن ما سيحدث في غزة، سيدون كجزء من سلسلة من التصريحات البغيضة والمسيئة حقا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية بهذه التصريحات إذ وصفها المتحدث باسمها بأنها «تحريضية وغير مسؤولة».

تعطيل صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة

وصرح أحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي لموقع «أكسيوس» بأن بن غفير يستغل الحرب على قطاع غزة من أجل «حملة سياسية متطرفة» وبدلا من محاولة إيقافه فإن نتنياهو الصمت لأسباب سياسية داخلية.

وحذر المشرعون الديمقراطيون اليهود من أن مثل تلك التصريحات من الوزراء لا تضر فقط بالجهد المبذول من أجل الوصول إلى صفقة رهائن ووقف القتال في غزة، ولكن أيضا يثير الرأي العام الأمريكي ضد تل أبيب.

ورد سفير الاحتلال في الولايات المتحدة على مخاوف المشرعين، أن تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة أو إعادة احتلال غزة.

وأضاف أنه لن يُسمح للوزيرين بالتحدث بحرية، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال.

وأكدت السفارة الإسرائيلية لموقع أكسيوس إن السفير يحافظ على علاقاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، مما يجعلهم على اطلاع دائم بالسياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، ولا يوجد أي تعليق على محتوى هذه المناقشات الخاصة.