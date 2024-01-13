احتشاد الآلاف من 30 دولة.. مظاهرات لندن لوقف الحرب في غزة ( فيديو)

انطلقت مظاهرات لندن، اليوم السبت، بمشاركة آلاف الأشخاص لإظهار التضامن مع فلسطين وتكرار الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، واجتمع المتظاهرون في شارع الملكة فيكتوريا قبل أن يشقوا طريقهم على طول شارع فليت باتجاه ساحة البرلمان.

ويأتي الاحتجاج، وهو جزء من يوم العمل العالمي، بعد أن نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني والجيش الأمريكي غارات جوية على قواعد الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

انطلاق مظاهرات لندن لوقف إطلاق النار في غزة

انضم آلاف الأشخاص لمظاهرات لندن المؤيدة للفلسطينيين في المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وحملت مظاهرات لندن لافتات كتب عليها «وقف إطلاق النار الآن»، وانتشر المئات من ضباط الشرطة في العاصمة، يوم السبت، مع تحذير المتظاهرين من أنهم يواجهون الاعتقال إذا تعمدوا تجاوز الحد الأقصى لللافتات والشعارات، وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه سيكون هناك نحو 1700 رجل شرطة، في الخدمة لمراقبة مظاهرات لندن.

مظاهرات لندن لوقف الحرب في غزة تضم آلاف الأشخاص من 30 دولة

وتأتي مظاهرات لندن في محاولة للاحتجاج والمطالبة بوقف النار في غزة، بعد أن نفذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية ضد قواعد الحوثيين في اليمن، واستهدفت جماعة المتمردة الحوثيين بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر في أعقاب العدوان الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، وقالت حملة التضامن مع فلسطين إنه من المقرر أن يتجمع الآلاف من المتظاهرين، في «بنك جانكشن»، وهو مفترق طرق رئيسي بوسط العاصمة لندن، ظهر اليوم، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل من أجل فلسطين ووقف الحرب في غزة، وتشارك فيه ما يقرب من 30 دولة.