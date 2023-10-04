أبرز أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي.. تخلى عنه نواب حزبه

يتساءل العديد عن أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي في خطوة تحدث لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يمتد عمرها إلى 234 سنة، وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً»، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

أهم أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي

وصوت 8 جمهوريين ضد زعيم حزبهم وانحازوا إلى 208 أعضاء ديمقراطيين، ما ساهم في الإطاحة بمكارثي، وكان سببا في عزل رئيس مجلس النواب الأميركي، تمهيدا لعمل انتخابات أخرى لرئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، ويعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي.

بعد معرفة أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي.. من الذي تقدم بمقترح العزل ؟

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل للغاية، ما يمنح عددا صغيرا من متمردي الحزب الجمهوري السلطة في معركتهم ضد مكارثي، وكان النائب الجمهوري، مات جيتس، من تقدم بمقترح للإطاحة بكفين مكارثي، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، وعبر «جيتس» بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.