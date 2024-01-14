«نتينياهو» يفقد صوابه أمام جنوب أفريقيا: وجدنا صورة «هتلر» على تابلت طفلة في غزة

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو دخل مرحلة صعبة للغاية، دفعه للإعلان عن العثور على صورة تعود للزعيم النازي إدولف هتلر على جهاز لوحي «تابلت» طفلة في قطاع غزة، في عبارات تحمل اتهاماً لسلطات القطاع بأنهم من يربون أطفالهم على سير من تورطوا في الجرائم والديكتاتورية.

وجاء حديثه موجهاً إلى جنوب أفريقيا التي اختتمت مرافعاتها أمس الأول أمام محكمة العدل الدولية متهمة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحسب ما تنص عليه اتفاقية مٌعنية بهذا الأمر صادرة عن الأمم المتحدة.

ماذا قال نتيناهو؟

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس نقله عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، قال نتنياهو إن جيش الاحتلال عثر على كتاب كفاحي للزعيم النازي إدلف هتلر، مضيفاً أن الكتاب والصورة وُجدوا على جهاز لوحي تعود ملكيته لطفلة فلسطينية في قطاع غزة.

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي المزاعم التي أعلنها بشأن العثور على صورة هتلر، ليوجه انتقادات مٌبطنة إلى دولة جنوب أفريقيا، إذ قال إن من يتهمون تل أبيب بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية هم من يٌؤيدون النازية الجديدة، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية.

الحرب مستمرة حتى النهاية

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن جيشه سيواصل العدوان على غزة حتى النهاية، زاعماً أنه يخوض حرباً وصفها بـ«الأخلاقية والعادلة»، مضيفاً أن المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لن تضعف عزيمة تل أبيب في حربها ضد الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نجحت من خلاله في أسر عشرات العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، وهو الهجوم الذي أزعج نتنياهو كثيراً وسبب له أزمة سياسية غير مسبوقة.