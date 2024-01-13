باحث: غضب شعبي في إسرائيل ضد نتنياهو ومطالبات بإقالته

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن هناك حالة من الارتباك داخل الجانب الإسرائيلي، وأنه لأول مرة توجد حالة غضب مرتفعة وحالة انقسام من الحكومة الإسرائيلية.

إهانات متكررة من جانب الإسرائيليين ضد رئيس الاركان الإسرائيلي

وأضاف أنور في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إهانات متكررة من جانب الإسرائيليين ضد رئيس الاركان الإسرائيلي، وتم صدور تصريحات بين الوزراء وبعضها أحدثت نوعا من البلبلة والتفكك بينهم.

وتابع: أرقام الخسائر في الصفوف الإسرائيلية فادحة في الاقتصاد والبناء وغيرها، وهم لم يضعوا في الحسبان تطور الموقف إلى الآن.

وأشار أحمد فؤاد، إلى أن إسرائيل حتى الآن لم تستطع أن تحرر أسراها سواء بالقوة أو بالتفاوض، لافتًا إلى أن هناك حالة من الاحتشاد والاحتقان تتزايد بقوة وتطالب بانتخابات مبكرة لأول مرة أثناء الحرب، وهناك دعوى لإقالة رئيس الوزراء، من جانب أهالي المحتجزين.

نتنياهو ينظر فقط إلى عوامل شخصية

واستكمل: الإسرائيليون أصبحوا يشعرون الآن بعدم المصداقية أو القدرة على الاستمرار في عملية الحرب، وأن الهجرة العشوائية أحد خسائر إسرائيل في هذه المعركة، معلقاً: نتنياهو ينظر فقط إلى عوامل شخصية، وهذا سبب المطالبات الشعبية بإقالته.