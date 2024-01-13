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رسالة فصائل غزة إلى أهالي المحتجزين: «هل تتذكرونهم؟.. نتنياهو لا يهتم بهم»

كتب:

منى السعيد
06:29 م | السبت 13 يناير 2024
من مقطع فيديو الفصائل الفلسطينية

من مقطع فيديو الفصائل الفلسطينية

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو قصيرا كرسالة لأهالي المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي باللغتين العربية والعبرية بعنوان «هل تتذكرونهم؟»

الوقت يمضي ويتلاشى

مقطع الفيديو بدأ بعد تصاعدي من عام 2014 إلى 2024، ثم كتبت عبارة «هل تتذكرونهم؟»، اتبعها 4 صور لشباب هم هدار .. آرون .. عمر .. مغنيستو.

أعقب صور الشباب الأربعة تعليق «في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعدهم» ثم كتب «للأسف.. قطع الاتصال بالخلية».

وتابعت الفصائل في مقطع الفيديو: «الاتصال لا يزال بأيدينا في الماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم».

واختتم المقطع بجملة «لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى».

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