رسالة فصائل غزة إلى أهالي المحتجزين: «هل تتذكرونهم؟.. نتنياهو لا يهتم بهم»

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو قصيرا كرسالة لأهالي المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي باللغتين العربية والعبرية بعنوان «هل تتذكرونهم؟»

الوقت يمضي ويتلاشى

مقطع الفيديو بدأ بعد تصاعدي من عام 2014 إلى 2024، ثم كتبت عبارة «هل تتذكرونهم؟»، اتبعها 4 صور لشباب هم هدار .. آرون .. عمر .. مغنيستو.

صادر عن كتائب القسام:#الوقت_ينفذ

הזמן אוזל

Time Is Running Out... pic.twitter.com/HwAyLfIt81 — Arab-Military (@ashrafnsier) January 13, 2024

أعقب صور الشباب الأربعة تعليق «في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعدهم» ثم كتب «للأسف.. قطع الاتصال بالخلية».

وتابعت الفصائل في مقطع الفيديو: «الاتصال لا يزال بأيدينا في الماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم».

واختتم المقطع بجملة «لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى».