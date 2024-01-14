دعاء الفجر مكتوب.. مستجاب لقضاء الحوائج وجلب الخير والرزق

يكثر البحث عن دعاء الفجر مكتوبا، والأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت خلال شهر رجب، وقرب شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات.

دعاء الفجر مكتوب

وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء من قاله عقب صلاة الفجر، وقبل أن ينصرف منها، كان له جزيل الثواب والحسنات، ومٌحيت عنه الكثير من السيئات، وعصمه الله من الوقوع في الذنوب والخطايا طوال يومه.

وحول دعاء الفجر المكتوب، الذي يٌمكن ترديده قبل صلاة الفجر، تستعرض «الوطن» مجموعة من الأدعية الصحيحة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي:

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقا واسعا ويقينا صادق وقلب خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك، أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

أدعية بعد صلاة الفجر

ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

- اللهم سخر لي جميع خلقك، كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

واستكمالا للحديث عن دعاء الفجر فيمكن أيضا ترديد الأدعية التالية:

ـ يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.