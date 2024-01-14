كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.. طريقة الاستعلام

تصدرت كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بعد نشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها التي تأتي في إطار برنامج للرعاية الاجتماعية، بحسب موقع الوزارة.

يأتي نشر هذه الكشوفات للحصول على دعم مالي تقدمه حكومة العراق للفئات الأولى بالرعاية لتلبية المتطلبات الأساسية، لا سيما أن العراقيين يعانون خلال الفترة الأخيرة أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أصابت كثيراً من الدول العربية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك مع التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

كيفية الوصول إلى كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وكشفت وزارة العمل العراقية كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يحق لهم الحصول عليها، ويمكنه أن الاستعلام عن اسمه من خلال الدخول إلى موقع مظلتي، ومنها الدخول إلى نافذة الرعاية الاجتماعية.

وبعد الدخول إلى نافذة الرعاية الاجتماعية يدخل الشخص اسمه وفق بطاقة الهوية على أن تكون سارية المفعول، ويقوم بملء البيانات الأخرى المطلوبة، التي بمجرد إدخالها يتم تحميل كشوفات الأسماء المستفيدة، ومن خلالها يمكن للشخص البحث عن اسمه.

شروط الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية بالعراق

بحسب وزارة العمل العراقية، فإن الأشخاص الذين تشملهم برامج الرعاية يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية العراقية، ويقيمون داخل نطاق جمهورية العراق، وألا يكون قد حصل على أي من أشكال الدعم الأخرى.

كما يشترط في المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية ألا يكون لديه دخل ثابت، وألا يكون من مالكي العقارات أو أية أصول أخرى قد تكون مسجلة اسمه، وذلك في إطار مساعي الحكومة العراقية لأن تصل المساعدات المالية إلى من يستحقونها بالفعل، وأن تكون ذات أثر فعلي على الطبقات الفقيرة.