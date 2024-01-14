علماء يحذرون من انتشار فيروس كورونا: دولة أوروبية تشهد 3 موجات بنهاية 2024

حذر علماء من أن المملكة المتحدة، قد تتعرض لما يصل إلى ثلاث موجات أخرى من فيروس كورونا هذا العام بعد تراجع الارتفاع الحالي في الإصابات.

بريطانيا تشهد ذروة جديدة من فيروس كورونا على 3 مراحل

وقال الخبراء، إن موجة شتوية أخرى قرب نهاية عام 2024 شبه مؤكدة، ويتوقعون انتشار موجتين على الأقل قبل ذلك الحين، حيث إن «JN.1» المتحور الفرعي شديد العدوى لفيروس كورونا والمعروف أيضًا باسم جونو، يمثل ما يقرب من 70% من الحالات في المملكة المتحدة في خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 73 % في بداية نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت الصحف البريطانية.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، وعضو في وحدة أبحاث حماية الصحة التابعة للمعهد الوطني للبحوث الصحية، إن «من شبه المؤكد أننا سنشهد موجة أخرى في الشتاء المقبل وربما ذروة واحدة أو أكثر بين الحين والآخر»، مضيفا أنه من المرجح أن تكون الموجات اقل شدة من الموجة الحالية من حيث أعداد الحالات، مشيرا إلى أنه لا يزال خطر انتشار متحور جديد من شأنه يؤدي إلى زيادة العدوى.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية

وقالت المديرة المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن التأهب للأوبئة والوقاية منه، ماريا فان كيرخوف، إن المخاطر على الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا لا تزال مرتفعة على مستوى العالم، مع انتشار الفيروس في جميع البلدان، موضحة أنه وفقا للتقديرات المستندة إلى تحليل مياه الصرف الصحي، فإن الانتشار الفعلي لفيروس كورونا على مرتين إلى 19 مرة من عدد الحالات المبلغ عنها.