«الصحة العالمية» توضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مؤخرا

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن سبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، مؤخرا، هو انتشار تجمعات العطلات، بحسب موقع «ميديكال إكسبريس».

زيادة تجمعات الأعياد

أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إلى أن زيادة تجمعات الأعياد وانتشار السلالة الجديدة، أبرز الأسباب عالميا لزيادة انتقال كورونا الشهر الماضي.

تزايد أعداد الوفيات

أوضح «جيبريسوس» أنه جرى تسجيل 10 آلاف حالة وفاة في الوقت الذي سجل عدد الأفراد في المستشفيات بنسبة 42% فيما يقترب من 50 دولة بما فيها أوروبا والأمريكتان، لكن هذا أقل مما حدث في بداية الوباء.