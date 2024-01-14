أسعار السمك في الأسواق اليوم الأحد 14-1-2024

استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 14-1-2024 في الأسواق، حيث سجلت بداية الشهر الجاري تراجعات عديدة نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، وبالنسبة للأسعار قد تختلف حسب المحافظة والمنطقة والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، وفق ما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الأحد 14-1-2024 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- سعر كيلو البلطي: 63 جنيها.

- سعر كيلو فلية البلطي: 40 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- سعر كيلو قشر البياض: 80 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة السويسي: 65 جنيها.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري: 190 جنيها.

- سعر كيلو الكابوريا: 40 جنيها.

- سعر كيلو الدنيس: 85 جنيها.

- سعر كيلو الجمبري: 320 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر كيلو البوري: 85 جنيها.