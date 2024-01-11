أسعار السمك اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق.. «اعرف البلطي وصل كام؟»

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق حالة من الاستقرار، ومن ضمنها سمك البلطي، إذ يتابع أسعار السمك قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، وتختلف الأسعار قليلا من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الخميس11-1-2024 في الأسواق

- الجمبري وسط: الكيلو بـ241 جنيها.

- جمبري صغير: الكيلو بـ172 جنيها.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ379 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ192 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ160 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ117 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ137 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ123 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ118 جنيها.

- سبيط: الكيلو بـ226 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ104 جنيهات.

- المرجان ممتاز: بـ137 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو 82 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو 55 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ62 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ91 جنيها.