انخفاض أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء.. كيلو البوري بـ70 جنيها

سجلت أسعار الأسماك اليوم، في أسواق محافظة شمال سيناء، انخفاضًا كبيرًا عن الأسابيع الماضية، إذ سجل سعر كيلو البوري بطارخ 70 جنيهًا، بعد أنّ وصل إلى 100 جنيه الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدنيس الوسط 80 جنيهًا، أقل من الأسبوع الماضي، بنحو 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في شمال سيناء

ووصل سعر البوري السوبر إلى 100 جنيه، والدنيس السوبر 120 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا عن الأسبوع الماضي، وسجل سعر كيلو سردين البحر 50 جنيهًا، ويُسمى صيد بحر.

ومن جهة أخرى، واصلت مديرية التموين، حملاتها لليوم الثالث على التوالي بأسواق المحافظة، وذلك لضبط الأسعار، وملاحقة المتلاعبين من التجار وتسجيل محاضر ارتفاع التسعيرة، والبضاعة المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

حملات على الأسواق

بدورها، أكدت أماني رسلان وكيل وزارة التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان لها، أنّ انخفاض أسعار الأسماك، يعود لشقين، أولهما مخاوف التجار بعد الملاحقات التموينية، والثاني، وهو غزارة المعروض من المنتج، وهذا يؤدي الى البيع بأقل من السعر، مضيفة أنّ مديرية التموين تتابع جيدًا الأسعار بجميع الأسواق، وتحذر المتلاعبين من البيع بأسعار مخالفة أو مرتفعة.