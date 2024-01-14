رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددا من مشروعات التطوير بكلية طب قصر العيني غدا

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الاثنين، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية.

عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني

وأوضح الخشت، أنَّ عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتمّ وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.