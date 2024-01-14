رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددا من مشروعات التطوير بكلية طب قصر العيني غدا

كتب:

أحمد أبوضيف
10:04 ص | الأحد 14 يناير 2024
رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الاثنين، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية.

عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني

وأوضح الخشت، أنَّ عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتمّ وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة القاهرة: التعليم العتيق والحديث يعززان السلام في إفريقيا

رئيس جامعة القاهرة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان بالمواصفات الفنية

رئيس جامعة كفر الشيخ: تنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة القاهرة: نعمل على تأسيس خطاب ديني يواجه الأفكار الظلامية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.