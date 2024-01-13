«التعليم»: طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا على منصة الامتحانات دون أي مشاكل

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم السبت 13 يناير، بدء أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، حيث كان في استقباله الدكتور محمد صلاح مدير عام الإدارة وأسماء ماهر مديرة المدرسة.

واطمئن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، من الطلاب على مستوى الامتحان، وأعربوا عن سهولة الامتحان بمادتي الرياضيات التطبيقية والجغرافيا، والتمكن من الدخول على منصة الامتحان بكل سهولة ويسر، دون أي مشاكل أو معوقات من المنصة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي «تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا»، وكان عدد المتقدمين 355 طالبة في 17 لجنة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، أن منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية، مشيدًا بالالتزام بالزي المدرسي واتباع كافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أوصى أيمن موسى خلال تفقده أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع المشاركين في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.