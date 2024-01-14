مفوض «أونروا»: الجانب المصري لم يغلق أبدا معبر رفح

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الجانب المصري لم يغلق أبدا معبر رفح، واصفا الحرب في قطاع غزة بأنها جريمة إنسانية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد المراسل أن «لازاريني» أدان استهداف الاحتلال المدنيين في غزة، موضحا أن الأوضاع في غزة ستتفاقم حال عدم وقفها.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لحظة وصول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إلى مطار العريش.