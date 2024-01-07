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«الأونروا»: استشهاد 142 موظفا دوليا في غزة الأعلى بتاريخ الأمم المتحدة

كتب:

أحمد العانوسي
04:53 م | الأحد 07 يناير 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» استشهاد 142 موظفاً دولياً بمكاتب ووكالات الأمم المتحدة، منذ بدء العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل اليوم الأحد.

وأفادت وكالة «الأونروا» بأن هناك 130 منشأة ومدرسة تابعة لها، أصيبت بشكل مباشر نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة من موظفي الأمم المتحدة، هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يحدث في غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال القطاع إلى مكان لا يصلح للعيش، مؤكدة أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

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بقلم أحمد العانوسي