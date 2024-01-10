«الأونروا»: غزة أسوأ مكان للعيش على الأرض.. وما يحدث يفوق امكانياتنا

قدّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن مدينة رفح وحدها يتواجد فيها في الوقت الحالي أكثر من مليون و400 ألف نازح لجأوا إلى المدينة من مناطق وسط وشمال القطاع ومن مدينة خان يونس المجاورة التي تشهد قصفا متواصلا من طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بينما كان سكان مدينة رفح 300 ألف نسمة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في7 أكتوبر الماضي والنزوح القسري للمواطنين.

انتشار الخيام على جانبي الطرق في ظروف معيشية صعبة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان الأونروا الذي رصدت فيه المنظمة مشاهد الازدحام الذي تشهده مدينة رفح وانتشار الخيام على جانبي الطرق في ظروف معيشية صعبة.

وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم «الأونروا» في القطاع، إن هناك 1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة منهم مليون و400 ألف يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين للأونروا، مضيفًا أن هناك 500 ألف نازح آخرين مسجلين لدى الأونروا تستطيع الوكالة الوصول اليهم لتقديم المساعدات.

وأضاف «أبو حسنة»: «يتم دفع الآن معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني نازح وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى مليون ونصف المليون فلسطيني، وليس لدى الأونروا القدرة لمواجهة الانهيار الحاصل"، مؤكدًا أن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش».

الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار

كما يتم الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار، خاصة أن الأوضاع بائسة على كافة المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا على مستوى تقديم المساعدات، مطالبًا بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية وإدخال مزيد من الوقود وفتح الخط التجاري للأسواق في قطاع غزة.

وحول طبيعة إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق مدينة غزة وشمال القطاع يقول أبو حسنة: «نجحنا في الفترة الأخيرة في إدخال بعض المساعدات إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، لكن هذا غير كاف لأن الناس هناك جوعى. هناك مئات الآلاف من الناس جوعى سواء في المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية»، متابعًا: «هناك صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات لمناطق وسط القطاع وشمال قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي».

ما يحدث يفوق إمكانيات الأونروا

وبشأن قدرة «الأونروا» على توفير المساعدات الإنسانية للنازحين يقول أبو حسنة، «ما يحدث لا يفوق فقط إمكانيات الأونروا ولكنه يفوق إمكانيات دول، إذ يتم تهجير شعب بأكمله إلى مدينة رفح»، مؤكدًا أن ما تقدمه الأونروا هو قليل بالنسبة للاحتياجات واستمرار الوضع بهذه الطريقة وازدياد الاحتياجات الإنسانية يدفع مجمل العمليات الإنسانية إلى حافة الانهيار».