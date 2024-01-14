رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف رسوم التقدم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلي أن التسجيل متاح لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي حتي يوم الخميس 22 فبراير 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لكي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على هذا الرابط، ولابد أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وأشارت إلى أن رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة نحو 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

استمارة الثانوية العامة 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بالتأكد من من أن الاستمارة الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي للشعبة الأدبية «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة للمواد العلمية علمي علوم «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة للمواد الشعبة العلمي رياضة «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء».