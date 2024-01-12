«التعليم» تعلن رابط تحميل امتحانات الطلاب المصريين في الخارج لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية «PDF» من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط «https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews»، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسي الأول «2023 / 2024».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد من بين «أربعة اختيارات»، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحة بشكل جيد، وأن الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة «صح» أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة «صح» أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن «اسم الطالب - رقم الجلوس».

وأشارت وزارة التعليم، أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف «PDF»، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط «https://sabroadupload.emis.gov.eg»، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.