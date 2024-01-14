مسؤول نرويجي: يجب إجبار إسرائيل على وقف القصف ورفع الحصار عن غزة

قال الدكتور مادس جيلبرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إنّه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مؤكدا أنّ الوضع الصحي كارثي والاحتلال يواصل تدمير المستشفيات، ونحو مليوني فلسطيني في القطاع بلا مأوى وفي حاجة للمساعدة لا سيما مع برودة الطقس.

وأضاف «جيلبرت» خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 30 مستشفى في القطاع وأغلق 53 من المنشآت الصحية، ونحو 400 – 500 فلسطيني في القطاع، يصلون يوميا إلى المستشفيات جراء القصف، ووجود مزيد من العائلات الفلسطينية يتعرضون للخطر مع برودة الطقس، وصعوبة حصولهم على العلاج، ونقص المياه بمناطق عديدة في القطاع.

وأكد مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أنّه يجب إجبار إسرائيل على وقف القصف ورفع الحصار عن القطاع، وعلى الحكومات فرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها، متابعا: «نتعهد بإعادة بناء غزة، لتصبح أفضل مما كانت وسنعمل على تقديم مزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني».