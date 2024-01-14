مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى.. وأكثر من 100 شهيد جديد في غزة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ولليوم الـ100 على التوالي، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل الجنود فلسطينيا يدعى عرفات البرغوثي بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، كما اعتقل الجنود، 9 آخرين بينهم أطفال وأشقاء من محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 عاملا من قطاع غزة في بلدة بديا، غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فلسطيني، ما أسفر عن إصابته برضوض وكسور، عقب اقتحامها بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

استشهاد 117 فلسطينيا على الأقل جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وأشارت وكالة «وفا» الفلسطينية، إلى انتشال 50 شهيدا عقب قصف منزل يتكون من 3 طوابق بصاروخين على الأقل، كما استشهد 5 آخرين، وأصيب 10 في قصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء بعد استهداف منزل في منطقة السوارحة وسط القطاع، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريح، واستشهد أكثر من 30 فلسطينيا جراء غارات استهدفت منازل الفلسطينيين وسط وشرق مدينة خان يونس، كما استشهد 23 فلسطينيا على الأقل بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين.

غرق مراكز الإيواء بمياه الأمطار المختلطة مع الصرف الصحي

وفي قطاع غزة، غرقت عشرات مراكز الإيواء بينها مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع، بعد دخول مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية، والخيام، والمنازل.