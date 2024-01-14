أكثر إحصائية دموية بالتاريخ الحديث.. ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 100 يوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أعلن عن وجود 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح مع وصول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم الـ100.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني، من غزة يوميا في أكثر إحصائية دموية بالتاريخ الحديث للحروب، ونحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، و 12345 طفلا و6471 امرأة و295 عاملا في المجال الصحي و41 من الدفاع المدني و113 صحفيا.

وأكد أن مليونًا و955 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، دون توفر ملاجئ آمنة بنسبة 85% من إجمالي السكان، وان إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة للسكان.