3 طلبات برلمانية لتحديد سعر طن قصب السكر وضبط الأسواق ومواجهة التضخم

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من الأعضاء وموجهة إلى الحكومة بشأن عدد من الملفات.

3 طلبات برلمانية

وتقدم النائب فتحي قنديل و20 عضواً في مجلس النواب، بطلب حول مناقشة سياسة الحكومة لتحديد سعر طن قصب السكر، فيما تقدمت البرلمانية سناء السعيد و20 عضواً بطلب ثان حول سياسة الحكومة بشأن الأسعار وضبط الأسواق، كما تقدمات النائبة مرثا محروس و20 عضواً بطلب بشأن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.