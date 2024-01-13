«خارجية النواب» تدعو شكري لحضور مناقشة نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

أكد النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا، لمناقشة وتقييم نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

أوضح «درويش» أن هذه المناقشة تأتي في ظل تقاعس الدور الأمريكي عن تحقيق تهدئة ملموسة في المنطقة، وغياب المسئولية الأمريكية في الالتزام بقواعد القانون الدولي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأمريكي

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت الدعوة للسفير سامح شكري وزير الخارجية لحضور هذا الاجتماع، أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع حال وجود ارتباطات رسمية أخرى.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة لتشمل 7 دول من بينها مصر إذ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الخميس.

الجلسة العامة

وفي إطار آخر، تواصل لجنة حقوق الإنسان اجتماعاتها لمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال النائب طارق رضوان، إن لجنة حقوق الإنسان تعقد غدًا اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، انطلاقًا من دور وزارة الثقافة، في ضوء المحاور الأول والرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يحضر الاجتماع الدكتور عمرو البسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدًا، إضافة إلى اجتماعات اللجان النوعية، إذ يناقش المجلس تعديلات قانون الشرطة غدًا.