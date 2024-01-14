تقرير: موزمبيق تميمة الحظ للمنتخب المصري في بطولات أمم أفريقيا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منتخب موزمبيق تميمة الحظ للمنتخب المصري».

ويبدأ منتخبنا الوطني مبارياته بقاء منتخب موزمبيق في بطولة الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023» في المجموعة التي تضم منتخبنا الوطني وموزمبيق ومنتخبي غانا والرأس الأخضر.

موزمبيق فأل خير على المنتخب المصري

وينحاز التاريخ لمنتخبنا الوطني فيما يتعلق بمواجهات موزمبيق، كما أن الفريق الأفريقي فأل خير على المنتخب المصري في هذا النوع من اللقاءات المهمة، وتكون مصدرا لإسعاد الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تسهيل مهمة الصعود إلى الـ16

وحقق الفراعنة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات عندما واجه نظيره الموزمبيقي في دور المجموعات، وذلك في نسخ 1986 و1998 و2010 وانتصر فيها بهدفين دون رد، ويتطلع منتخبنا إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتسهيل مهمة الصعود إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

وينص نظام البطولة الحالية على صعود صاحبي أول مركزين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وبالتالي فإن نقاط هذه المباراة ستخدم منتخبنا في رحلة التأهل إلى دور الـ16.