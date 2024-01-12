اتفرج ببلاش.. 9 طرق مجانية لمشاهدة مباريات مصر في كأس الأمم | عاجل

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي الأبرز الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر أن تُقام في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، وهو ما يدفع الجماهير للبحث عن الوسائل أو القنوات المجانية، ونستعرض أفضل 9 طرق مجانية لمشاهدة مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وتستعد كوت ديفوار لفتح ملاعبها بعد ساعات قليلة، لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق السبت المقبل، ويقص شريط بداية البطولة صاحب الأرض مع نظيره غينيا بيساو، ومن المقرر أن تذاع مباريات البطولة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، بشكل حصري.

الطرق المجانية لمشاهدة مباريات المنتخب المصري

ويوجد بعض الطرق المجانية التي تمكن محبي الساحرة المستديرة من متابعة مباريات المنتخب المصري وتشجيعه في مختلف دول العالم، إذ يوجد عدة أقمار صناعية تتيح قنوات مجانية لمشاهدة ومتابعة المباريات، منها:

قمر Amos 4W، سينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و5Plus HD و 5Stars HD، 5Live و5Sport hd، 5Live HD ويمكن تنزيلها عبر التردد 10840 الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000.

بينما قناتي 5Plus HD، 5stars على تردد 10969 و11103 الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000.

وقناة sportdigital ستبث المباراة على التردد 11185 dvb-s2 ومعدل الترميز 22000 والاستقطاب عمودي.

وقمر Hotbird 13E، سيبث بعض مباريات البطولة على قناة Solo Calcio، وترددها 11179 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

وقمر هيسباسات Hispasat 30W، سيبث البطولة على قناة SPORT TV 1 HD عبر التردد 12246 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

محطتا راديو مجانية لمشاهدة المباريات

ومن محطات الراديو التي تنقل مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، محطتا أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عن طريق الترددات التالية:

- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108