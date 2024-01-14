5 طرق لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا.. «بدون تشفير»

لا صوت يعلو فوق صوت دعوات المصريين للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراته الأولى أمام موزمبيق، بعد ساعات قليلة ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا في نسخته الـ34، المقامة في كوت ديفوار التي تقع في غرب إفريقيا، بمشاركة 24 منتخبا، إذ تبحث المنتخبات عن الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا المؤجل من 2023، لذلك يبحث المئات عن 5 طرق لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا، للاستمتاع بمشاهدة المباراة.

5 طرق لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا

وتستعرض «الوطن»، 5 طرق لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة وهي كالتالي:

- قناة الجزائرية الرياضية الأولى

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا عبر قناة الجزائرية الرياضية الأولى، وهي:

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

- قناة فوكس سبورت

قناة فوكس سبورت، من بين 5 طرق لمشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مجانا، وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قنوات 5Sport hd

على القمر Amos 4W، وسينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold.

- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

- Sportdigital Fussball الألمانية

التردد Astra 19°E – 11186 V

-معدل الترميز 22000 والاستقطاب عمودي.

وانطلقت مباريات كأس أمم أفريقيا أمس بكوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، حيث واجه منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو، في افتتاح البطولة، بطاقم تحكيم مصر، ويواجه المنتخب الوطني المصري، اليوم نظيره الموزمبيقي، ضمن المجموعة الثانية، ويسعى للفوز باللقب الثامن.