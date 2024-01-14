عاجل.. قرار من كاف بشأن المستبعدين الأربعة من منتخب مصر في لقاء موزمبيق

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي المنتخب المصري بضرورة تسليم قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب المصري خلال مباراة موزمبيق اليوم في افتتاحية البطولة في تمام الساعة السابعة مساء.

وذكر مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة في تصريحات خاصة للوطن سبورت أبلغنا المنتخب المصري وجميع المنتخبات بضرورة تسليم أسماء اللاعبين الأربعة المستبعدين قبل انطلاق اي مباراة ب٦ ساعات على الأقل أي لابد من تسليم المنتخب الوطني اللاعبين المستبعدين للكاف اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا على اقل تقدير.

استبعاد منتظر لـ4 لاعبين

ويتعين على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد 4 لاعبين من قائمته التي تتضمن 27 لاعبا على ان تصبح القائمة 23 لاعب فقط في أي مباراة.

ويأتي قرار روي فيتوريا بضرورة استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفراعنة قبل مباراة موزمبيق وفقًا للوائح البطولة التي تنص على أن القائمة النهائية لأي منتخب يجب أن تكون 23 قبل كل مباراة، على أن يتواجد مع المنتخب الوطني 11 لاعبًا داخل المستطيل الأخضر و12 لاعبًا على مقاعد البدلاء في مباراته الأولى أمام موزمبيق، ويُسمح بإبقاء 23 لاعبًا فقط داخل قائمة المباراة.