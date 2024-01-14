بدء صرف معاش تكافل وكرامة غدا.. هل توجد زيادة؟

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، صرف معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة دون زيادة، وذلك للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، وبحد أقصى 3 لكل أسرة، وكبار السن ممن هم فوق سن الـ65 عاما، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويصرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مستوى الجمهورية، أو من البنوك أو البريد.

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق

وأشارت وزارة التضامن إلى شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق، وهي تتمثل حضور أبناء الأسر المستفيدة بنسبة لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية.

معايير القبول بالبرنامج

- استيفاء كل بيانات التقدم

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر

- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش