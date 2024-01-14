وزيرة الثقافة: 1200 ناشر يشاركون في معرض الكتاب.. والنرويج ضيف الشرف

تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لمعرض الكتاب، كما تقدمت بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على افتتاح الدورة الرقم الـ55 للمعرض، التي تأتي تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، تأكّيدًا لريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه واحدًا من ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية.

وزارة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة، «نعلن اليوم انطلاق دورة مميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولًا مصرية وعربية، وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها، وتلقت الكتاب باعتباره نبراسًا وهاديًا».

وأضافت وزيرة الثقافة من ساحة الأوبرا بدء المعرض، قائلة: «أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب؛ إذ بذل الكثير من الجهد، وسخرت الدولة المصرية إمكاناتها، تقديرًا لمكانة الثقافة والكتاب».

النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

وأضحت أنَّ وجود مملكة النرويج كضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافي، والإبداعي، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية في الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

وأكّدت أنَّ المعرض يأتي في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكّد فكرة شعار المعرض «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

وأشارت إلى أنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يتمتع بتاريخ حافل ورحلة عطاء تؤكّد اهتمام الدولة المصرية بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم «القوة الناعمة» وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.

وتابعت: «يجتمع تحت سقف معرض الكتاب الأدباء من مصر والوطن العربي، بل والعالم، ويزوره ملايين عدة من القراء الذين تنصب اهتماماتهم بالاطلاع على كل ما هو جديد، حتى يبدو المشهد أشبه بكرنفال ثقافي كبير، ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض فعاليات ومؤتمرات عن أقطاب الثقافة المصرية والعربية، من المفكرين والمثقفين، ويطرح قضايا تتماس مع العالم الرقمي الجديد. ويتناول العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية والوطنية».

وأكّدت وزيرة الثقافة: «حرصنا على تطوير المعرض في دورته الماضية الرابعة والخمسين، وكان هدفنا أن نرتقي بالمعرض في دورته الحالية ارتقاء يعكس مكانة مصر وثقافتها الأصيلة، وتشرفنا بالحضور في هذه الدورة الأميرة ميتة ماريت قرينة ولي عهد النرويج ووزراء خارجية فنزويلا وألبانيا وشخصيات ثقافية عربية وأجنبية، إضافة إلى قاماتنا الفكرية، كما حرصنا أن نوثق روابط الحضارة الإنسانية من خلال لقاءات ومؤتمرات، تربط الحضارات العريقة بمصر مهد الحضارة»، مختتمة حديثها قائلة: «أعدكم أن يكون المعرض هذا العام فارقًا في رؤيته، رائدًا في مكانته، وأن يكون نقطة بارزة في تاريخ معرض القاهرة والمعارض العالمية».