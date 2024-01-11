محافظ سوهاج: تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة

أعلنت محافظة سوهاج، أنه توجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لزيارة أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتورة ايناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وعلى لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وحاتم عمر مدير عام مديرية الطرق والنقل بسوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفس لأهالي سوهاج .

تركيب أعمدة إنارة وإنشاء كافتيريا لخدمة المواطنين

ووجه محافظ سوهاج خلال تفقده لأعمال الحديقة بتركيب أعمدة إنارة، وإنشاء كافتيريا لخدمة المواطنين المترددين على الحديقة، والاهتمام بتركيب الكراسي الرخامية لانتظار المواطنين، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات، وبرجولات للحماية من أشعة الشمس، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من المشروع، ومراعاة ضوابط السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

الحديقة تقع على مساحة 3 آلاف متر مربع

ومن جانبها أوضحت مستشار المحافظة للتشجير والتجميل أن الحديقة تقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، وقد تم الانتهاء من تركيب 900 متر إنترلوك بمدخل الحديقة الشمالي، وإنشاء أحواض للزهور، كما تم الانتهاء من أعمال الصرف والكهرباء، مشيرة إلى أنه جاري أعمال التطوير داخل الحديقة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب 2000 متر من النجيلة، لافتة إلى إنشاء سور لحماية الحديقة بسوهاج.