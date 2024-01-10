«الثقافة» تعلن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب 2024

أعلنت وزارة الثقافة، الموعد النهائي لعقد وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك الأحد المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الحادية عشرة والنصف صباحا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

الجدير بالذكر أن المعرض يأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وتقام فعاليات الدورة الجديدة له في 24 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة.