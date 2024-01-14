مصمم شعار معرض الكتاب يكشف مواصفات البوستر الرسمي.. روح الفن في صورة

قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومصمم شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إن التصميم الخاص بهذه الدورة اتخذ روح الفن المصري القديم، دمجا مع فن الخط العربي.

نحت بارز للمعبودة سيشات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التصميم يتصدره نحت بارز للمعبودة «سيشات» إله الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، إذ يرجع لها الفضل في اختراع الكتابة، وارتبط اسمها بمجالات علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، وهي المجالات المعتمدة أساسا على مهارات الكتابة والتدوين.

وتظهر «سيشات» ممسكة بقلم الكتابة، ترسم شقوقا على جريدة نخل، للدلالة على تسجيل مرور الوقت، وتحمل فوق رأسها شعارا سباعي الأذرع، وقد دعاها الملك تحتمس الثالث ذات السبع نقاط، وتنص العديد من نصوص التوابيت على أن سيشات تفتح لك أبواب السماء.

ويحد التصميم من أعلى ومن أسفل أطر زخرفية بتشكيل متكرر من زهرة اللوتس المصرية، يتوسطه شعار الدورة الجديدة (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة ) داخل خرطوش مصري قديم يعلوه الرقم 55، واسم المعرض بالخط الثلث المملوكي، وشعارات وزارة الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وعلى جانب التصميم يظهر شخصية المعرض هذا العام «سليم حسن» (1893-1961) أحد أعلام علم الآثار، وصاحب موسوعة مصر القديمة المكونة من 18 جزءا، والعديد من الدراسات الرائدة في هذا المجال.

ويليه شخصية معرض الطفل يعقوب الشاروني (1931-2023) أحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، ثم تأتي ضيف شرف المعرض دولة النرويج.

أما خلفية التصميم فتبدو كالبرديات القديمة، ولكن بعلامات مائية بالخط العربى تحمل شعار الدورة في إيقاع متكرر« نصنع المعرفة .. نصون الكلمة».