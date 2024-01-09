مكتبة الإسكندرية تصدر قصة «مصر القديمة» لـ حسين عبد البصير

أصدرت مكتبة الإسكندرية ضمن سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب، كتاب «مصر القديمة» للدكتور حسين عبدالبصير، وهي السلسة التي تهدف إلى نشر الوعي في كل فروع المعرفة الإنسانية على نحو مبسط وسهل وجذاب لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، وذلك اضطلاعًا من مكتبة الإسكندرية العالمية بدورها المعرفي والتنويري من خلال رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان، وتتاح جميع الإصدارات داخل منفذ البيع بمدخل المكتبة الرئيسي.

مصر مهد وأرض الحضارات منذ آلاف السنين

وجاء في كلمة الناشر: «يبدأ التاريخ بمصر، فمصر هي البداية ومهد وأرض الحضارات منذ آلاف السنين، وأينما تذهب تجد حتماً جزءاً ما من تاريخ مصر، وكذاك من تاريخ العالم، لذلك فلن نكون مخطئين إذا قلنا إن مصر والتاريخ توءمان متماثلان في كل شيء. فقد ظهرت الحضارة مبكراً في وادي النيل ودلتاه المصريتين. ويجد المرء أنه من الصعب اختيار نقطة زمنية معينة، يسرد منها قصة التاريخ المصري المثيرة والمشوَّقة؛ فمصر موغلة في القِدم، قِدم الزمن نفسه. وإذا تغاضينا عن البداية المبكرة لظهور الإنسان على الأرض المصرية، والذي كان ظهوره من أوائل الأجناس البشرية التي عرفتها القارة الإفريقية، فإن معرفة المصري القديم لحرفة الزراعة المنظمة والمستقرة على ضفاف نهر النيل العظيم في حوالي الألف السادس قبل الميلاد تُعَدُّ - في رأيي - هي البداية الحقيقية لنشأة الحضارة المصرية التي ستستمر لآلاف السنين من بعد».