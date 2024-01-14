وزير الخارجية: نتابع قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتابع القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، اتصالا بمعاهدة الإبادة الجماعية، ومصر حريصة على متابعة ودعم الجهود لإظهار الحقيقة والتحقيق بأي ممارسات تجرى، خصوصا عندما تطال الحرب هذا العدد من المدنيين الأطفال والنساء، بالإضافة للتدمير الواسع الذي شهده قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني أنه يجب الالتزام بما تقره المحكمة الدولية كونها أعلى محكمة وأعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويجب احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وتداعيتها وحماية الشعب الفلسطيني من القتل والإصابات والتهجير القسري ومنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه بأي اتجاه، سواء كان الضفة الغربية أو قطاع غزة.