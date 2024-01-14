رئيس الشاباك الإسرائيلي يجهز أوراق استقالته.. الفصائل الفلسطينية السبب

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يعتزم الاستقالة بنهاية الحرب على قطاع غزة، وذلك كتعبير عن تحمله المسؤولية عن الفشل في منع هجوم السابع من أكتوبر 2023.

«بار» يعلن نيته الاستقالة

وفي المقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أشار رئيس جهاز الشاباك السابق، يعقوب بيري، إلى أن الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، أخبره بنيته استقالته من منصبه فور انتهاء الحرب.

وأضاف «بيري»، وهو يتحدث عن خلفه «بار»، بأنه تحدث معه مباشرة، وأكد أنه سيكون من بين أوائل الأشخاص الذين سيتسلمون المفاتيح بمجرد انتهاء الحرب.

ورونين بار تم تعيينه كرئيس جهاز الشاباك في 11 أكتوبر 2021، بعد أن عمل كمساعد لنداف أرجمان لمدة ثلاث سنوات، وأعلن «بار» وقتها أنه يتحمل المسؤولية عن الهجمات على المستوطنات في منطقة غلاف غزة، وتمت الموافقة على تعيينه من قبل حكومة نفتالي بينيت.

«بار»: لم نتمكن من خلق تحذير كافٍ لإحباط الهجوم

وفي رسالة كتبها رونين بار إلى أعضاء الشاباك بعد أسبوع من بدء معركة «طوفان الأقصى»، قال: «على الرغم من سلسلة الأنشطة التي قمنا بها، للأسف، لم نتمكن في يوم السبت يوم 7 أكتوبر الماضي، من خلق تحذير كافٍ قادر على إحباط الهجوم.. كرئيس المنظمة، أتحمل المسؤولية عن ذلك، وسيكون هناك وقت للتحقيقات، لكننا الآن في حالة حرب ونحن نقاتل».

وتُنسب إلى «بار» تبنيه للنظرية الإسرائيلية السائدة قبل السابع من أكتوبر 2023 بشأن الفصائل الفلسطينية، وتقوم هذه النظرية على اعتقاد أن الفصائل «مردوعة ولا ترغب في الحرب، بل تسعى فقط للحكم وتحقيق منافع اقتصادية».

وبعد تصريحه هذا، انضم رونين بار إلى رئيس الاستخبارات العسكرية، أهارون حليفا، الذي أعلن أيضًا استقالته في اليوم التالي لبدء الحرب.