شكري: إسرائيل تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الشركات الصينية أسهمت خلال الـ10 سنوات الماضية في جهود مصر التنموية ومشروعات البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والقطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانج يي، أنّه ناقش مع وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده لاستمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية لازدهار الشعبين، مثمّنا ما حققته الصين من تقدم أضحى مثالا للدول النامية في العمل والإرادة السياسية، متطلعا للاستفادة من التجربة الصينية.

ولفت شكري، إلى الأوضاع الراهنة في النطاق الإقليمي والأوضاع في غزة والتوتر في البحر الأحمر واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعمليات التهجير وقلة المساعدات الإنسانية بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل دخول المساعدات، ما يضع المدنيين في غزة بوضع مأساوي، معلنا الاستمرار بالسعي المصري لمواجهة التحديات المشتركة.