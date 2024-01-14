تعرف على أفضل 5 تطبيقات.. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى

تطور ونمو غير مسبوق للذكاء الاصطناعي، في مجال كتابة المحتوى، الأمر الذي كان بمثابة أداة مساعدة استثنائية في تطوير كتابة المحتوى وجعلها أكثر كفاءة، وفي بعض الأحيان يساعد في إنشاء محتوى أكثر إبداعًا وجذبًا دون تدخل بشري.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى

الذكاء الاصطناعي قادر على الكتابة بشكل آلي وإنشاء محتوى تلقائيًا، مثل المقالات والأخبار والإعلانات، يتم ذلك من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات كبيرة من النصوص، مما يسمح له بتعلم الأنماط والاحتمالات التي تحدد كيفية صياغة اللغة.

لم يتدخل فقط الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى بل تصل قدرته في المساعدة على توليد أفكار جديدة للمحتوى، مثل زاوية جديد لتقارير أو أفكار للتقارير وموضوعات لكتابة المقالات إلى جانب عناوين جذابة للإعلانات والمقالات والأخبار أيضًا، وذلك من خلال تحليل البينات المتعلقة بالمحتوى المطلوب، ما بدوره يحدد الموضوعات والبيانات ذات الصلة.

على مستوى كتابة المحتوى يوفر الذكاء الاصطناعي الأشياء كافة من أجل خروج محتوى دقيق ومرتب، وذلك من خلال وجود بعض التطبيقات التي تدعم مراجعة المحتوى بحثًا عن الأخطاء النحوية والإملائية، إلى جانب جعل المحتوى أكثر جاذبية، كما يمكنه أيضًا تقديم ملاحظات حول بنية المحتوى وسلاسة القراءة والكثير من الأمور الأخرى الخاصة بالصياغة.

يجب الحذر أيضًا أثناء اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المقرر استخدامها في كتابة المحتوى الدقيق، فهناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة لكتابة المحتوى، ولكن ليس جميعها متساوية في الجودة، إذ من الضروري اختيار تطبيقات موثوقة لها سجل جيد في هذا المجال.

تشير بعض التقارير والرواد في مجال الذكاء الاصطناعي، عم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية، بل يجب اعتمادها كوسيلة مساعدة وليس بديلًا للطاقة البشرية، لكنه يساعد في إنشاء محتوى أكثر فاعلية في جذب انتباه العملاء.

وكانت شبكة العربية، أفردت تقريرًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في العام المنقضي، بالإشارة إلى أن تطبيقات الدردشة وكتابة المحتوى كانت الأكثر استخدامًا بين التطبيقات الأخرى، والتي تعمل على صناعة الصور والفيديوهات.

تطبيقات ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها في كتابة المحتوى