هل يجمع CHATGPT بيانات المستخدم الشخصية؟.. باحث أمن المعلومات يرد

أصبح من الممكن استخدام Chat GPT في مصر، الذي جرى تطويره من شركة Open AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق معتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز بالقدرة على فهم اللغة الطبيعية وتوليد النصوص بشكل مفصل وطبيعي.

ويتم تدريب شات جي بي تي على كمية هائلة من البيانات المكتوبة على الإنترنت، ويتعلم من الأنماط والتركيبات اللغوية الموجودة في هذه البيانات، ويمكن استخدامه للمحادثات العامة، وتقديم المعلومات، والمساعدة في حل المشكلات، وتوليد النصوص الإبداعية، والعديد من التطبيقات الأخرى.

ويراود تفكير البعض، هل يحصل Chat GPT على بيانات شخصية أو معلومات عن المستخدم وهل هناك مخاطر من ذلك؟، وكيفية استخدامه مجانا؟، وهو ما رد عليه المهندس كريم جلال، الباحث في أمن المعلومات ومدير مخاطر الاحتيال والتوجه والحوكمة بالقطاع المالي في تصريحات لـ«الوطن».

هل هناك مخاطر من Chat GPT ؟

وشرح كريم جلال أن هناك نوعين من Chat GPT، أحدهما بمقابل مادي والآخر مجاني، وعند التسجيل يعمل المستخدم على إدخال بياناته من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، مضيفًا أنّ شات GPT ليس الوحيد في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنه الأكثر شهرة دون غيره، موضحًا أن هناك الكثير من الأدوات الأخرى المجانية التي تقدم معلومات أكثر حداثة مثل جوجل Bard وBing AI الخاص بشركة مايكروسوفت وغيرها.

وذكر الباحث في أمن المعلومات، أنّ المحادثات ما بين المستخدم والروبوت أو ChatGPT تظل مسجلة لديه ولا يمكن حذفها، إذ يعتبر أداة لمساعدة الشخص.

وأشار إلى أن هناك عددا من المراحل للذكاء الاصطناعي منها التي تحتوي على مخاطر، ولكن ChatGPT يعمل على مساعدة المستخدم ويجمع المعلومات عن الشخص نفسه من خلال الأسئلة التي يطرحها، إذ إنه يعلم من خلاله ما يفضله من أجل الرد عليه فيما بعد بطريقة يستفاد منها في تخصصه، أي يكون على دراية بهدفه، بناء على التحليلات التي يقوم بها.

«كريم»: أي تطبيق يجمع المعلومات

وتابع «كريم» أن Chat GPT مفيد أكثر من أنه مضر، مؤكدًا أنّ أي تطبيق يتم استخدامه يعمل على تجميع معلومات المستخدم، لتوظيفها فيما بعد بشكل يناسب أصحاب التطبيق.

وأكد أن شات جي بي تي، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأشياء، مثل توفير المعلومات، والمساعدة في حل المشكلات، وإجراء المحادثات العامة، وتقديم النصائح والإرشادات وكتابة مقالات، وغيرها.