«رياضية كفر الشيخ» تفتح 210 مراكز شباب ونوادي لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

تستقبل مراكز الشباب والأندية، على نطاق محافظة كفر الشيخ، الآن الجماهير من المواطنين والشباب، بعدد 210 مراكز شباب ونوادي، وذلك لمشاهدة مباريات منتخبنا الوطني ضمن بطولة الأمم الأفريقية 2024، التي تقام على ملعب «فيليكس أوفوي بوانيي»، بمدينة «أبيدجان بكوت ديفوار».

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، اليوم الأحد، أن نحو 210 من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة تستقبل الآلاف من الجمهور والشباب، لمشاهدة أولى مباريات المنتخب الوطني المصري، أمام منتخب موزمبيق، موضحا أن جموع الشعب المصري تقف وتساند صفا واحدًا خلف منتخبنا الوطني

شاشات إضافية داخل مراكز الشباب

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أنه جرى تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، بالإقليم، «ببروجوكتور»، وشاشات تليفزيون، وذلك لنقل أحداث وفعاليات البطولة أمم أفريقيا، بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير المشروعات، كما ينقل الأحداث والفاعليات من خلال المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالتنسيق مع المركز الإعلامي بالمديرية، منذ بداية الاستعدادات الأولية بالهيئات الشبابية والرياضية حتى انتهاء المباريات.