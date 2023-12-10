متطوعون من مراكز شباب كفر الشيخ أمام اللجان لمساعدة كبار السن وذوي الهمم

يتابع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، على مدار الساعة وتواجد أعضاء البرلمان وكيان «شباب يُدير شباب» وأندية التطوع وقيامهم بمساعدة كبار السن وذوى الهمم للإدلاء بصوتهم فى اللجان وكذلك إقبال الشباب على المقار الانتخابية، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

انعقاد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وأعضاء الغرفة المركزية بالمديرية.

2 مليون و339 ألفا و800 ناخب بكفر الشيخ

ويُشارك 2 مليون و339 ألفا و800 ناخب في العرس الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.