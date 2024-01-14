حزب المؤتمر: قرارات «النواب» تمثل الالتزام بالقيم والمبادئ القانونية والدستورية

أشاد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرارات مجلس النواب، بإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم، والموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.

واقعة غش كلية حقوق جنوب الوادي

وقال «مرشد» في بيان، إنّ قرار مجلس النواب بتحويل النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم، بسبب ما نسب إليها من واقعة غش بامتحانات الفرقة الثالثة بكلية حقوق جنوب الوادي، يمثل الالتزام بالقيم والمبادئ والمثل، ويعد نوعًا من الإصلاح الداخلي، والتقويم من المجلس لأعضائه.

وأضاف، أن القرار يتفق مع ما ذهبت إليه المادة 29 و30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على تحويل العضو للجنة القيم بالمجلس، لترى ما تراه فيما ارتكبه من مخالفة تشكل خروجًا على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع، أو الإخلال بواجب الوظيفة؛ ولعل محاولة الغش والضبط فيها متلبس هو خروج واضح على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، في آن واحد.

تحويل نائبة برلمانية إلى لجنة القيم

وأشار إلى أنه عندما يأتي هذا الفعل، ممن مفترض عليه الدفاع عن هذه القيم والحفاظ عليها، فالجرم أكبر بكثير من العادي، وهنا يجب أن نثمن قرار رئيس المجلس ولجنته العامة، بتحويل النائبة للجنة القيم وتطهير أي خلل في أداء المجلس بنفسه، وهو قمة الإحساس بالمسؤولية والإنصاف.

كما وجّه مجدي مرشد، الشكر لمجلس النواب، على دوره في مكافحة الفساد بعد موافقته على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن التزام المجلس بتطبيق القانون والدستور على أعضاءه، وأن الحصانة ليست مانعًا أمام المساءلة القانونية لأي مخطئ.